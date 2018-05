Ladispoli, trecento i tifosi al seguito nel primo turno dei play-off per la D

di Paolo Baldi

Il Ladispoli ha messo nel mirino il Paterno l’avversario nel primo turno dei playoff di Eccellenza. La prima sfida si giocherà domenica alle 16.30 sul campo degli abruzzesi mentre il ritorno è in programma il 27 maggio sempre alle 16.30 all’Angelo Sale. La formazione che uscirà vittoriosa da questo doppio confronto affronterà la vincente fra la piemontese Cheraschese e la vincente della finale play off regionale veneta fra Villafranca veronese o Calcio Calderio Terme. Per quanto riguarda il Paterno ha superato lo Spoltore nei play-off regionali per il miglior piazzamento ottenuto in campionato dopo che lo scontro si è chiuso sullo 0-0. I tirrenici di Pietro Bosco che saranno scortati in questa prima gara da oltre trecento tifosi invece sono arrivati secondi nel girone A di Eccellenza laziale.



