di Paolo Baldi

E' iniziata a Canistro contro il Paterno l’avventura del Ladispoli per arrivare in serie D. Domenica è in programma però la gara di ritorno alle 16.30 all'Angelo Sale contro la squadra abruzzese, dopo che la prima si è conclusa per 2-1 in favore della formazione rossoblù.

Fatti i debiti scongiuri la squadra di Pietro Bosco (squalificato per un turno), che ha dovuto fare i conti con un avversario tosso e ostico, da quanto si è visto è in grado di staccare il biglietto per il secondo turno.

«L'importante è entrare in campo concentrati - dice il centrocampista Patrizio De Fato autore del primo gol domenica - e con la testa giusta. Non sarà una partita facile poichè i nostri avversari si giocheranno il tutto per tutto, pertanto dobbiamo affrontare le difficoltà con la massima lucidità. E' importante anche il sostegno del pubblico. Se segno di nuovo e firmo il gol della vittoria prometto che mi sposo, con Azzurra, la mia prima tifosa».

La squadra si ellenerà oggi e sabato mattina effettuerà la rifinitura. Al posto di Bosco andrà in panchina il vice Claudio Zazzini. Nella cittadina tirrenica, c'è grande attesa per questo match, tanto che i botteghini verranno aperti con largo anticipo.



