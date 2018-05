Spareggi per la D: Ladispoli avanti, il Pomezia eliminato dopo i rigori

di Paolo Baldi

La corsa verso la serie D per il Ladispoli continua. Prossima tappa Villafranca Veronese che ha superato il Saluzzo. Il sorteggio deciderà chi giocherà la prima in casa domenica prossima. I rossoblù tirrenici hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Paterno dopo aver vinto in trasferta per 2-1. E’ stata una gara più difficile del previsto per la formazione di casa che si è trovata davanti ad un avversario che non ha mai mollato dimostrando di avere grande carattere. A trascinare l’undici di Bosco al passaggio del turno anche oltre 1500 tifosi che hanno invaso lo stadio Angelo Sale. Le reti alll’8’ Cardella per la squadra di casa e pareggio di Giglio nella ripresa. A Sinalunga il Pomezia ha perso ai calci di rigore per 4-1 dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano terminati.

