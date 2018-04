Ladispoli, contro l'Artena la serie D si racchiude in solo novanta minuti

di Paolo Baldi

Ladispoli – Artena , la grande sfida è pronta. "Novanta minuti per un sogno. Pronti alla battaglia”. Questo recita il manifesto della società di casa che chiama a raccolta i tifosi per la gara tra Ladispoli e Artena. Le due formazioni si giocano la possibilità di andare in serie D allo stadio Angelo Sale ( dove è previsto il tutto esaurito) a partire dalle 11. Anche se per scaramanzia nessuno lo dice in casa tirrenica, l’obiettivo e quello di centrare una vittoria che consentirebbe anche il sorpasso sulla capolista del girone A di Eccellenza, Artena ora avanti di due punti.

Non dovranno però perdere d’occhio l’Astrea, che spera in un pari, per acconciare le distanze e diventare ufficialmente in terzo incomodo nella corsa alla serie D. «E’ una gara fondamentale e di sicuro una delle più importanti della stagione – ha detto il capitano del Ladispoli Andrea Marvelli – si confrontano due squadre che hanno onorato il campionato e pronte a darsi battaglia. E’ chiaro che noi puntiamo a incassare tre punti».

Arbitro, Mauro Stabile di Padova.



