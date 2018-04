di Paolo Baldi

Ladispoli-Astrea è il big match del girone A di Eccellenza. A due turni dalla fine la gara è determinate sia per l'una e sia per l'altra. La squadra di casa giocherà senza De Fato squalificato e Sganga ancora infortunato. Ma c'è anche un derby familiare da giocare e seguire con molto interesse; è quello tra Alessio Mastrodonato, classe 99, difensore della squadra tirrenica, che avrà come avversario sulla panchina il papà Quintiliano tecnico degli ospiti. «Lui ha tempo per vincere qualcosa, quindi niente scherzi», ha detto sorridendo quest'ultimo. «La vigilia? Lui dormirà a Ladispoli io a Roma. Poi a pranzo come finisce finisce, andremo insieme»

A Ladispoli sperano che Alessio faccia un gol alla squadra del padre naturamente. «Uno dei due festeggerà - ha detto il tecnico del Ladispoli Bosco- speriamo che sia il più piccolo, perchè vorrà dire che abbiamo vinto noi. Ci aspetta una gara difficile contro un avversario forte, ma superabile». Allo stadio Angelo Sale si prevede il tutto esaurito. Calcio d'inizio ore 11





