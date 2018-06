Ladispoli, da Villafranca porta via un buon pari sulla strada per la D

di Paolo Baldi

La gara d'andata valida per la promozione in serie D, tra Villafranca e Ladispoli è terminata 2-2. Un pari che, lascia aperta ogni possibilità di accesso al massimo campionato dei dilettanti per tutte e due. Solo che domenica prossima la squadra di Bosco potrà avere dalla sua il fattore campo e quella valanga di tifosi che sognano la promozione.

Le reti sono state due per tempo. Ladispoli in vantaggio con Gallitano al 18' e pari dei padroni di casa con Elia allo scadere. Tra i due gol c'è stata la traversa dela squadra veneta con Menolli.

Nella vantaggio veneto con Faye all'inizio della ripresa con un colpo di testa e pareggio su rigore di Cardella atterramento di Salvato in area. Sulle tribune anche il tecnico dell'Astrea Mastrodonato (il figlio gioca con il Ladispoli). «Pari giusto - ha commentanto - Però è tutto ancora aperto. Sono due squadre che giocano un buon calcio, anche se vedo favorito il Ladispoli che ha dimostrato di essere più tecnico».

