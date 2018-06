Ladispoli, la festa può cominciare: la D "torna a casa" dopo 13 anni

di Nicola Gentile

Ci sono voluti tredici anni, ma alla fine il Ladispoli festeggia il ritorno in serie D. E' bastato un pareggio (1-1) nella gara di ritorno degli spareggi nazionali contro il Villafranca, per dare il via alla festa-promozione della società rossoblù, che dopo una stagione lunga e faticosa, trova quel salto di categoria che era nei piani d'inizio stagione. Spogliatoi pieni di spumante, gioia sfrenata sugli spalti e una città che, in serata, abbraccerà i suoi "piccoli eroi" per questa ritorno in quarta serie. La promozione del Ladispoli fa felice anche il Ronciglione United, che ne prenderà il posto in Eccellenza.



