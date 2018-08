di Paolo Baldi

La Flaminia Civita Castellana passa il turno, ma il Ladispoli non dispiace. Buono l'esordio per la formazione allenata da Marco Schenardi, che ha vinto sul campo della formazione tirrenica (3-2) nel turno preliminare di Coppa Italia. E’ stata una vittoria in rimonta quella dei civitonici, perché ad andare a segno per primo è stato il Ladispoli al 19' con un tiro della distanza di Lisari; di Morbidelli, al 44', con un colpo di testa il primo pareggio civitonico. Nella ripresa prima il gran gol su calcio di punizione (20’) di Cardella, che ha ridato il vantaggio al Ladispoli: poi, lo show finale della Flaminia con il gol su colpo di testa di Lazzarini (due minuti dopo il secondo svantaggio) e il gol partita allo scadere ancora di Morbidelli, con un tiro della distanza. Prossimo impegno domenica per la Flaminia in casa del Trastevere per il primo turno di Coppa Italia.



I commenti dei tecnici al termine della partita.

Bosco: «Siamo stati eliminati da una squadra molto più attrezzata di noi e con giocatori di esperienza. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno disputato un buona gara. Soprattutto nel primo tempo».

Sorridente Schenardi: «Sapevamo del valore dei nostri avversari, buona squadra, bravi noi a crederci fino alla fine. C’è da migliorare qualcosa ma siamo sulla buona strada».



© RIPRODUZIONE RISERVATA