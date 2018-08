Ladispoli-Flaminia, la gara di coppa anticipata a sabato sera alle 20.30

di Paolo Baldi

Ladispoli e Flaminia calcio Civita Castellana giocheranno d’anticipo. Il turno preliminare di Coppa Italia in programma domenica alle 16 è stato anticipato a sabato con inizio alle 20.30. Le due società hanno raggiunto nella giornata di oggi. La gara si giocherà allo stadio Angelo Sale, che per la prima volta da quando è stato inaugurato accenderà i riflettori per un match ufficiale. La notizia è stata ben accolta dal tecnico civitonico Marco Schenardi:« Con la canicola di questo periodo – ha fatto notare – è dura da sopportare per chi va in campo, con il fresco i ragazzi sicuramente si esprimono al meglio e ne guadagna anche lo spettacolo».

La società del Ladispoli ha fatto sapere che applicherà prezzi ridotti. Il successo nel triangolare di Amatrice, contro Trastevere e Monterosi è stato ben accolto dalla società civitonica che resta dopo quattro confronti ancora imbattuta:« La squadra soprattutto nel secondo match quello contro il Trastevere – ha fatto notare il presidente Francesco Bravini – ha giocato molto bene; ho notato con piacere che i giovani stanno crescendo, il gruppo si sta sempre più amalgamando e la squadra migliora nel gioco. Siamo sicuramente sulla strada giusta».





