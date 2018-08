Ladispoli-Flaminia sotto le stelle: domani scatta la nuova stagione

di Paolo Baldi

Il Ladispoli e Flaminia Civita Castellana sono pronte ai nastri di partenza. La nuova stagione partirà per loro dal turno preliminare di Coppa Italia riservato alle squadre di serie D. Di fatto questo è il primo confronto della stagione nel massimo campionato dei dilettanti. L’appuntamento è fissato per domani sera (ore 20.30) allo stadio Angelo Sale (ingresso 5 euro) che dovrebbe presentare per questo esordio un buon colpo d’occhio. Le due squadre nel corso dell'estate sono state ridisegnate per disputare un campionato tranquillo.

Il Ladispoli affidato ancora a Bosco, torna con questa gara ufficialmente in Serie D dopo 13 anni di assenza, la Flaminia Civita Castellana del tecnico Marco Schenardi taglia il traguardo della sua undicesima partecipazione alla quarta serie. In caso di parità, essendo partita secca, si andrà direttamente ai calci di rigore. Chi vincerà, giocherà la settimana prossima allo Stadium contro il Trastevere. Prima dell’inizio della partita verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Ponte Morandi di Genova

