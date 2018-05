Ladispoli, negli spareggi per la D l'andata della finale a Villafranca

di Paolo Baldi

Stabilite modalità e orari della finale Play-off di serie D che vede come protagonista il Ladispoli.

Il 3 Giugno alle 16:30 la formazione di Bosco si giocherà a Villafranca Veronese, mentre il ritorno a Ladispoli è stato fissato per 10 Giugno dove ancora una volta lo stadio Angelo Sale conoscerà il tutto esaurito.

E' scattata subito la fase organizzativa da parte dei tifosi pronti ad incitare la squadra anche in trasferta. Nelle prossime ore saranno rese note le modalità.

Il Villafranca ha eliminato domenica il Saluzzo vincendo in casa per 2-0 con le reti Martins Gomes e Baresi

