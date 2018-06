Ladispoli, a novanta (o 120) minuti dal ritorno in serie D dopo 13 anni

di Paolo Baldi

Domani l’ultima e più importante partita della stagione per il Ladispoli, ovvero quella vale la serie D. I rossoblù giocano la gara di ritorno della finale dei playoff di Eccellenza contro il Villafranca Veronese. Appuntamento all’Angelo Sale dalle 16.30. Si riparte dal 2-2. I veneti non si daranno per vinti come è accaduto all'andata e pertanto la gara comporta molti rischi per la formazione di Bosco.La città tirrenica si sta preparando alla sfida con molta passione: lo stadio i colorerà di rossoblu per dare la spinta necessaria alla squadra per tornare dopo 13 anni in serie D. Un azienda ha messo a disposzione oltre 200 sciarpe che verranno vendute all’ingresso dello stadio. La società ha fatto sapere che saranno aperti tre ingressi visto che il pubblico arà da record.



Arbitra Ciriello della sezione di Chiari

