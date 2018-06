di Ugo Baldi

Play-off di serie D, domenica inizia la fase finale.

Per il Ladispoli c’è in programma l’appuntamento con la gara d’andata a Villafranca in provincia di Verona.

I rossoblù di Pietro Bosco saranno scortati da oltre cento cinquanta tifosi in questo penultimo impegno della stagione che porta al massimo campionato dei dilettanti.

Il calcio d’inizio è stato fissato per le 16.30.

Il capitano e centrocampista esterno Andrea Marvelli, ex Flaminia, Valle del Tevere, Marino e Fidene che ha già conosciuto il veronese per aver giocato nelle giovanili del Chievo e fatto parte della rosa della prima squadra nella stagione 2008/ 2009 suona la carica.

« Le squadre venete – dice il giocatore di Montesacro - giocano un calcio lineare, poco prevedibile e molto concreto. Insomma c’è stare con gli occhi ben aperti per tutti e novanta i minuti. Da parte nostra è chiaro che ci sarà la massima attenzione e concentrazione, anche perché vogliamo tornare a casa con un risultato positivo. La serie D è ad un passo e non vogliamo farcela sfuggire. Vogliamo fare un bel regalo alla società, al tecnico e alla città per il calore che ci ha mostrato».

Nel Ladispoli sarà assente il difensore centrale Emiliano Leone squalificato, al suo posto forse giocherà il giovane Alessio Gallitano. La squadra si allenerà allo stadio Angelo Sale poi è prevista la partenza per Villafranca.

Arbitro Mauro Gangi di Enna

La gara di ritorno è fissata per domenica 10.



