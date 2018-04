di Nicola Gentile

Un tris per sognare. Per continuare a sognare quel salto in serie D che mercoledì socrso, nel turno infrasettimanale, è sembrato scivolare dalle mani del Ladispoli. Le tre reti con le quali i rossoblù hanno battuto l'Astrea, ha però riacceso le speranze, riaperto i giochi non solo per la seconda posizione, ma ha lasciato apert a ancora la porta per un possibile spareggio, unica soluzione al momento raggiungibile dalla squadra di Bosco per la promozione diretta in quarta serie.



Di Marvelli, Cardella e Rocchi la tre con le quali il Ladispoli si è ripresa la seconda piazza (nel finale è arrivata la rete di Di Benedetto dell'Astrea) proprio ai danni dei ministeriali, che domani prossima ospiteranno a Casal del Marmo la capolista Artena (vincitrice 1-0 sul Tolfa). Una sfida che dirà tutto sull'esito del girone A che, a dispetto dei tanti "cattivi profeti" d'inizio stagione (alcuni dei quali sono dirigenti nelle squadre coinvolte nella lotta promozione...) avevano criticato la composizione del raggruppamento stesso.



Due le situazioni che potrebbero portare ad uno spareggio: la prima vedrebbe Ladispoli e Vis Artena appaiate a quota 68 punti, la seconda lo spareggio riguarderebbe la seconda posizione (che consente l'accesso agli spareggi nazionali) e vedrebbe coinvolte Ladispoli e Astrea. Alla prima soluzione si arrivebbe nel caso in cui il Ladispoli vincesse sul campo dell'Atletico Vescovio (che deve comunque fare punti-salvezza) e l'Astrea battesse la Vis Artena; la seconda soluzione uscirebbe invece dalla combinazione del successo dell'Astrea sulla Vis Artena al pareggio del Ladispoli sul campo del Ladispoli.

In tutte le altre combinazioni di risultati, invece, la Vis Artena sarebbe promossa direttamente, mentre il Ladispoli andrebbe agli spareggi nazionali, salvo nel caso in cui il Ladispoli duscisse sconfitto dal campo Urbetevere di Roma e l'Astrea vincesse la sfida diretta di Casal del Marmo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA