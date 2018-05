di Andrea Gionti

Le tre volte campionesse d’Italia consecutive della Lady Terracina sono in partenza per il Portogallo e precisamente per Nazarè, città che ospiterà l’Euro Winners Cup, la Champions League femminile di beach soccer. La squadra, sempre presente nella massima rassegna continentale e allenata da Alessio Cicerani, parte con il chiaro intento di ben figurare anche al di fuori dei confini nazionali. Tante le novità nel roster biancazzurro, che mira a migliorare il decimo posto ottenuto nell’edizione 2017 sempre nella stessa location. Riconfermato il capitano Naticchioni e il blocco formato da Altobelli, Maiorca e Severino: assenti Elisa Bartoli e Sandy Iannella, impegnate nel calcio a 11 con Fiorentina e Sassuolo oltre che con la Nazionale. Out anche l’infortunata Veronica Privitera per una lesione al crociato. Tra i pali Radu, le tigrotte hanno ingaggiato Federica Marzi (Vis Fondi di serie A2 di calcio a 5) e la giovanissima Syria Paggiarino, recordman del movimento femminile per precocità legata al primo titolo vinto. Poi il ritorno dalla Lazio di Roberta Duò, mentre Virginia Galluzzi (in campo nell’ultima annata con l’Empoli) ricoprirà il ruolo di pivot. Dal Brasile sbarca il tandem Noele Bastos-Barbara Colodetti, le giocatrici carioca duttili dal punto di vista tattico e subito integrate nell’ambizioso progetto del club pontino. L’esordio delle ragazze care alla presidentessa Sara Di Fonsi ci sarà lunedì 28 maggio alle 10.15 contro le francesi dell’Amneville. Seconda sfida martedì 29 sempre alle 10.15 contro le olandesi del DTS Ede, per concludere mercoledì 30 alle 16.30 contro le spagnole del Bala Azul, oggi San Javier. Tutte compagini al debutto ufficiale. Un trittico molto duro ma alla portata delle terracinesi, che puntano al superamento della fase a gironi per poi giocarsi tutto nei match ad eliminazione diretta.



