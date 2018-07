Lamela tifa Roma: «È ora di vincere lo scudetto»

di Gianluca Lengua

Non è più il ragazzo impaurito arrivato dall’Argentina in una torrida estate del 2011, Erik Lamela è diventato un uomo. I cinque anni passati in Premier League lo hanno svezzato, formato e fatto crescere, oggi il talento portato a Roma da dall’allora direttore sportivo Sabatini parla come un giocatore di esperienza mentre cerca il pullman dei suoi ex compagni in zona mista ormai partito alla volta dell’hotel: «Di Roma mi manca la gente che mi ha sempre voluto bene. Spero che quest’anno possa vincere la Scudetto, anche se con la Ronaldo la Juventus è piu forte. Mi auguro comunque che la squadra possa fare quel passo in avanti per vincere. Sono rimasto in contatto con Daniele, Florenzi e tanta gente che lavora nel club. Pastore? Deve ancora trovare la giusta condizione fisica». In giallorosso non è riuscito a sbocciare, ma in Premier, al netto dell’infortunio all’anca che ne ha rallentato l’ascesa, l’argentino si sta affermando partita dopo partita: «Ho rinnovato e spero di arrivare bene alla prima giornata di campionato perché vorrei giocare con più continuità. Siamo ancora in fase di preparazione e siamo stanchi, abbiamo cominciato il 9 come la Roma. I giovani qui al Tottenham hanno voglia e stiamo spingendo anche se ci mancano tanti titolari. Questa può essere un’opportunità. Sarebbe bello incontrare la Roma in Champions».

