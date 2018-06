Lanuvio, vent'anni dopo ritrovata l'Eccellenza grazie allo Sporting

Dopo vent'anni la città di Lanuvio rialza la testa e si riaffaccia sul principale paloscenico regionale del calcio dilettantistico. Lo fa grazie al "travaso" dei dirigenti dello Sporting Genzano che, dopo aver visto naufragare la fusione con la Cynthia 1920 (dov'è approdato solo il ds Finocchi...) e il mancato accordo con il Colleferro prima e il Tor di Quinto dopo. Trattative, quest'ultime, che a dire il vero non sono mai decollate, in quanto l'idea di portare il titolo a Lanuvio era nelle teste dei dirigenti dello Sporting e dello stesso Lanuvio Campoleone già da diversi mesi.

A Lanuvio, l'Eccellenza dello Sporting trova uno stadio di prim'ordine, che alla fine degli anni Novanta aveva ospitato la serie D e aveva visto il Lanuvio vincere l'Eccellenza, in una tappa storica per il calcio lanuvino, che mai era salito così in alto. Nata nel 1966, la squadra di calcio del Lanuvio, con l'allora presidente Martorelli, aveva compiuto una prodigiosa scalata al calcio regionale, che aveva attirato le attenzioni di tantissimi appassionati di calcio sulla cittadina dei Castelli Romani. L'unione delle forze tra lo Sporting e il Lanuvio consentirà anche alle due dirigenze (che lavoreranno insieme) di dare forza ad un settore giovanile di buon valore, in una struttura che, grazie all'investimento dell'amministrazione comunale (circa 600 mila euro spesi), è tornata ad essere un fiore nell'impiantistica laziale. Nei prossimi giorni, appena sarà ufficializzata l'unione delle forze, saranno definiti anche gli organici, sia dirigenziali che tecnici con cui la neonata società affronterà l'Eccellenza. Pregustando, già, il derby con il Cynthia...

