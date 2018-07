Latina-Roma 0-4 La Diretta Ancora Schick, stavolta su rigore

di Redazione Sport

Prima uscita stagionale per la Roma di Eusebio Di Francesco che sfida il Latina. Subito in campo dall'inizio i nuovi acquisti Mirante, Marcano e Pastore. Maglia da titolare anche per Karsdorp, dopo la travagliata stagione passata, tormentata dagli infortuni. Schick guida l'attacco con Under e Perotti.



5' Schick approfitta di una distrazione della difesa del Latina e appoggia in porta per il vantaggio della Roma.



11' Pastore, da sinistra, pennella in area del Latina: Schick, di testa, appoggia per Marcano che raddoppia in acrobazia. Sinistro e rovesciata per il secondo gol giallorosso.



23' Luca Pellegrini, dopo il triangolo con Schick, entra in area e firma di destro il 3-0.



25' Ancora Luca Pellegrini nellì'area del Latina, ma Tipaldi lo atterra: rigore trasformato da Schick. Doppietta(e due assist) per l'attaccante e poker giallorosso.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Roma (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Lu. Pellegrini; Pastore, De Rossi, Lo. Pellegrini; Under, Schick, Perotti.

A disp.: Fuzato, Greco, Jesus, Santon, Bianda, Florenzi, Coric, Strootman, Riccardi, Cristante, Dzeko, Kluivert, El Shaarawy

All.: Eusebio Di Francesco.



Latina (4-3-1-2): Bortolameotti; Tipaldi, Dionisi, Manes, Quagliata; Alario, Cittadino, Casimirri; Tiscione; Iadaresta, Masini

A disp.: De Giudice, De Martino, Guidotti, Begliuti, Fontana, Mazzella, Tinti, Mancini, Barberini, Sapone, Arduini, Barberini C., Marocco, Siscan, Testa, Morandi

All.: Carmine Parlato



