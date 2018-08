di Andrea Gionti

Il Latina Sermoneta amplia il suo organico con altri due colpi molto interessanti. Alla corte di Paolo Pelucchini arriva il centrale difensivo Paolo Chiarucci, 22enne nativo di Aprilia dove ha giocato per diversi anni e proprio dal club delle rondinelle sbarca anche il centrocampista del ‘97 Davide Maola. Dalle giovanili con la maglia apriliana, il neo acquisto nerazzurro ha collezionato in serie D 115 presenze. Centrocampista di qualità e ottima visione di gioco, va a rinforzare la linea nevralgica.



Una trattativa portata a termine dal ds Nicola Cea: «Maola è un giocatore giovane ma già di vasta esperienza e faceva al nostro caso. Il ragazzo era in Germania per un corso di studio, è ritornato ai primi di agosto. Ha sempre alternato studio e sport ad ottimi livelli e i risultati sono stati subito importanti. Bene anche gli altri due acquisti Matteo Cifra e Gianmarco Campagna. Sarà una squadra impiantata sulla linea verde con il giusto ricambio generazionale». Intanto il Latina Sermoneta ha già sostenuto la terza amichevole.



Dopo Racing Aprilia e Latina (entrambe di serie D) ha affrontato l’Equipe Latina, formazione composta da calciatori disoccupati che si è imposta 3-2: Brizzi e Ciccarelli i marcatori sermonetani. «Le sensazioni sono positive per quello che è il nostro obiettivo, la salvezza. Sono stati tre test importanti. Il mosaico comincia a completarsi, il gruppo sta lavorando bene anche con i carichi normali di preparazione».





