Lavinio, Antonelli fa il pompiere: «Sognare? Teniamo i piedi a terra»

di Tiziano Pompili

La “bomba” relativa all’accordo con l’esperto centrocampista Rocco Giannone ne ha concluso un mercato di tutto rispetto che ha annoverato (tra gli altri) gli acquisti di Barile, Martinelli, Scarsella, Ugolini, Seferi e Recupero. Il Lavinio Campoverde è pronto per il suo primo campionato di Eccellenza: l’avventura inizierà domenica contro la Boreale. «Una squadra che conosco poco anche se ha preso giocatori di valore come Ricci e De Marco – dice mister Gianni Antonelli – In ogni caso all’inizio della stagione tutte sono agguerrite».



L’allenatore del Lavinio Campoverde fa una panoramica sul girone. «Se guardiamo agli investimenti probabilmente Pomezia, Sora e Ausonia partono avanti a tutti, ma poi sarà il campo a parlare. L’anno scorso ricordo le interviste prima del torneo di Promozione: mi nominavano lo Sporting Genzano come “ammazzacampionato” e altre outsider come l’Atletico Morena, poi l’abbiamo spuntata noi». Quindi il Lavinio Campoverde può sognare: «Non penso, noi cercheremo di conquistare una tranquilla salvezza e quindi dobbiamo tenere i piedi per terra. Ma posso assicurare che ce la giocheremo alla morte contro tutti» dice Antonelli che comunque non nega la sua soddisfazione per l’organico a disposizione.



«La rosa è completa, solo se dovesse esserci un’occasione magari su un 2000 di grande qualità, allora potremmo fare altro». Il Lavinio Campoverde abbandonerà il Bridgestone e per questa stagione sarà di casa al Villa Claudia, il campo del Falasche. «La società ha fatto questa scelta principalmente per la poca “accoglienza” in termini di parcheggio che poteva dare il nostro vecchio impianto» spiega Antonelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA