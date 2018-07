Lavinio, firmano Porcari e Aquilani. Caruso nuovo numero 1 a Nettuno

di Mauro Topini

Fa "spesa" vicino casa il Lavinio Campoverde, club neopromosso in Eccellenza, alla sua prima apparizione in assoluto sul principale palcoscenico calcistico regionale. Gli amaranto hanno infatti avuto il sì di Flavio Porcari, centrocampista che è stato uno dei protagonisti dell'ascesa del Cedial Lido dei Pini e che con numerosi altri calciatori giallblù si è trasferito alla Virtus Nettuno,che ha rilevato il titolo del Cedial. E se Porcari ha ormai 31 anni, l'altro arrivo in casa Lavinio ne ha appena 18. Si tratta di un altro centrocampista, quel Cristian Aquilani che è stato uno dei 2000 maggiormente impiegati, con la maglia del Podgora 1950, nel campionato di Promozione. Nei prossimi giorni, sono previsti altri importanti arrivi a Lavinio.



Nuovo arrivo anche alla Virtus Nettuno, che porta in rosa Giuseppe Caruso, portiere del '92 che ha difeso la porta del Colleferro nell'ultima stagione, ma che è di proprietà dell'Aprilia, club nel quale è cresciuto e si è formato.

