Lavinio, i calcoli del "jolly" Loreti: «Aria di festa? Mancano 4 punti…»

di Tiziano Pompili

Un punto (almeno) per una festa virtuale. Il Lavinio Campoverde, reduce da un preziosissimo pari interno nel big match contro lo Sporting Genzano, è ospite dell’Atletico 2000 nel penultimo turno di campionato. Con tre punti di vantaggio, alla squadra di Antonelli basterà probabilmente un pareggio al Catena (contro una squadra praticamente certa di giocare i play out, ma ancora speranzosa di farli in casa) per considerare cosa fatta il salto di categoria, calcolando l’ultimo comodo impegno contro il fanalino di coda Praeneste Carchitti già retrocesso nel match del 6 maggio.



«Ci mancano quattro punti – dice senza lasciarsi andare a “voli dialettici” il jolly classe 1989 Beniamino Loreti – Abbiamo superato lo scoglio più duro, pareggiando mercoledì scorso con lo Sporting Genzano e centrando l’obiettivo minimo di mantenere quantomeno le distanze dalla seconda della classe. Sono praticamente certo che i genzanesi faranno sei punti nelle ultime gare. Noi ora abbiamo due partite abbordabili, anche se l’Atletico 2000 sarà animato dalla voglia di conquistare una migliore posizione in ottica play out. Poi chiuderemo in casa con il Praeneste Carchitti ed è chiaro che non potremo sbagliare, ma prima pensiamo a domenica». L’ex giocatore del Lido dei Pini è davvero il “tuttofare” di mister Antonelli: dal ruolo originario di attaccante, Loreti è stato traslocato prima in quello di trequartista, poi in quello di centrocampista centrale e infine in quello di difensore, ruolo in cui ha giocato nelle ultime due partite contro La Rustica e Sporting Genzano.



«Io preferisco giocare più avanti perché sono più vicino alla porta avversaria, ma non ci sono problemi e sono a disposizione del mister. Devo dire che ho trovato divertente fare anche il centrale difensivo» sorride Loreti che ha già vinto un campionato di Prima categoria e un play off di Promozione col Lido. «All’inizio della stagione quasi nessuno credeva che il Lavinio potesse essere così competitivo al suo primo anno di Promozione, anche se questo è un gruppo con giocatori importanti. Se sarà Eccellenza, vorrà dire che avremo fatto una grande impresa e che il Lavinio Campoverde si strutturerà per giocarsi al meglio anche la massima categoria regionale».



LOTTA PLAY OFF – Se la corsa per la Promozione ha confini chiari, quella per il terzo posto che vale i play off vive esattamente la medesima situazione. C’è una squadra, l’Atletico Morena, con tre punti di vantaggio sul Palocco, caduto mercoledì in casa contro il La Rustica. Quest’ultima squadra sarà “arbitro” della corsa perché domenica ospiterà proprio l’Atletico Morena per una partita dall’esito incerto visto che la compagine di Panno ha chiaramente fatto capire di non voler fare regali a nessuno. Certo, il Palocco sarà ospite proprio dello Sporting Genzano e le occorrerebbe l’impresa per poi giocarsi tutto all’ultima giornata quando l’Atletico Morena ospiterà lo stesso Sporting Genzano e il Palocco giocherà tra le mura amiche contro l’Atletico 2000.

