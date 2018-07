di Mauro Topini

Il primo arrivo in casa Lavinio è Luca Bispuri, annunciato con un post su facebook, secondo l'ormai consumata tradizione della firma in presa diretta. Il centrocampista classe ‘96 ha firmato con la società del presidente Emilio Pasquino il tesseramento che legherà al club per la stagione 2018-2019. Bispuri ha già alle spalle alcune stagioni in Eccellenza, con le maglie dell'Anzio e dell'Aprilia, club con i quali ha ottenuto la promozione in serie D passando per i play off.

L'annuncio di Bispuri sarà seguito, a breve, da quelli delle firme del portoghese Flavio Correia De Almedia, che già vestiva la maglia del Lavinio la scrsa stagione, e dell'albanese Klaus Seferi, che ha giocato con il Team Nuova Florida la scorsa stagione. Seferi è stato compagno di club di Ugolini, che è stato il primo calciatore finito nel mirino del ds Daniele Cosmi.

