di Paolo Baldi

Da un bomber ad un altro. Trova subito "casa" Mauro Ciccarelli, l'attaccante che ha legato, nelle ultime stagioni, la sua storia calcistica con quella del Sermoneta di patron Aprile. Il non più giovanissimo centravanti, appena lasciata Latina, ha firmato per il Lavinio Campverde, squadra neopromossa che ha lasciato partire Daniele Barile, tornato a giocare in Promozione.

Insieme a Ciccarelli, arriva anche il Duemila Diego Tomasi dal Nettuno, ma lasciano il club del litorale romano Valerio Pintore (finito al Cos Latina), Diego Catino (al Falasche) e Davide Severa, che ha firmato per la Vis Sezze, in Promozione.

