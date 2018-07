di Mauro Topini

La neopromossa Lavinio Campoverde ha scleto il proprio numero uno. Si tratta di Valerio Scarsella, portiere d'esperienza (è un classe '91) che ha giocato l'ultimo campionato con la Cynthia 1920. Scarsella ha però vestito anche la maglia della Viterbese di numerosi altri club laziali e non. L'arrivo del numero uno va a completare un organico che ha già innestato Ugolini (ex Unipomezia e Nuova Florida), Seferi (dal Nuovo Florida), Bispuri (anche lui ex Anzio e Morolo).

