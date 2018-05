Lavinio, un punto per l’apoteosi Spychalski: «Scriviamo la storia»

di Tiziano Pompili

Il calcio sa essere crudele e a volte clamorosamente sorprendente, ma il Lavinio Campoverde non trema. Domenica è il giorno che la società tirrenica, lo staff tecnico e il gruppo aspettavano da tempo: basta un punto nel match casalingo contro la Praeneste Carchitti ultimissima in classifica (con appena 7 punti conquistati di cui 4 sul campo) per festeggiare il salto in Eccellenza, il secondo consecutivo dopo quello dalla Prima alla Promozione a maggio dello scorso anno.



«Domenica possiamo scrivere la storia, non farlo sarebbe un suicidio – dice il capitano Raffaele Spychalski – E’ chiaro che bisognerà metterci la testa anche perché il Praeneste Carchitti è una squadra spensierata che sta segnando tanto nonostante l’ultimo posto. Ma non possiamo sbagliare». L’esterno difensivo classe 1989, nato in Polonia ma arrivato in Italia all’età di sei anni, è una bandiera del club tirrenico. «Da otto anni indosso questa maglia anche se da allora sono cambiate diverse cose. Con l’arrivo di mister Gianni Antonelli abbiamo sempre lottato per i vertici della classifica in ogni categoria e la crescita di questa società è stata incredibile. Nessuno si aspettava che potessimo arrivare ad un passo dall’Eccellenza: sarebbe bello poter continuare qui anche l’anno prossimo».



Lui ha dovuto saltare diverse partite per due infortuni alla caviglia e al ginocchio, ma la stagione del Lavinio Campoverde è stata davvero eccezionale. «Questo è un gruppo forte che, settimana dopo settimana, ha dimostrato di meritare il primo posto – rimarca Spychalski -. Il direttore Cosmi ha scelto degli under bravissimi, poi a gennaio è arrivato anche un bomber come Cristofari e la società non ci ha mai fatto mancare nulla. Ora dobbiamo chiudere il cerchio».

