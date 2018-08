Laziale e sarde insieme nel girone a 20 squadre: Avellino è l'"intrusa"

Laziali e sarde tutte nello stesso girone, come già anticipato, ma in un raggruppamento a 20 squadre che comprende anche l'Avellino, la grande "intrusa" di questa stagione. Svelata la composizione dei nove raggruppamenti della serie D 2018-2019, che partirà il 16 settembre.

Per quanto riguarda Avellino e Bari, rispettivamente inseriti nei gironi G e I, la loro collocazione è stata individuata sulla scorta delle informative ricevute dagli Organismi Nazionali preposti all’ordine pubblico e considerando la loro vicinanza rispetto alle regioni di appartenenza. Per gli stessi motivi, Avellino e Bari, non avrebbero potuto essere collocate nello stesso girone.



Girone G (20 squadre)

Budoni,

Castiadas,

Lanusei,

Sassari Latte Dolce,

Torres,

Albalonga,

Anzio,

Aprilia Racing,

Atletico SFF,

Cassino,

Città di Anagni,

Flaminia,

Ladispoli,

Latina,

Lupa Roma,

Monterosi,

Ostia Mare,

Trastevere,

Vis Artena,

Avellino





