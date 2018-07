La nuova Lazio riparte dal passato: difesa a tre

di Emiliano Bernardini

Modulo che vince non si cambia. Simone Inzaghi riparte dalla difesa a tre. Nessun ripensamento. Neanche dopo qualche critica arrivata nel finale della passata stagione per i tanti, troppi gol incassati. Ad Auronzo il tecnico ed il suo staff insisteranno sulla linea a tre. Anche perché l’arrivo di Acerbi, che colma il vuoto lasciato da de Vrij, è proprio in questa ottica. Luiz Felipe-Acerbi-Radu questo il terzetto più probabili da cui si ripartirà. Senza dimenticare Bastos e Wallace. Ma c’è di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO