Lazio, Acerbi in pressing sul Sassuolo, Laxalt in arrivo

di Daniele Magliocchetti

Laxalt e Acerbi, pressioni sui club. La Lazio non demorde e chiede gioco di squadra. Più sul difensore che sull'esterno. Di sicuro il centrale del Sassuolo davanti a sé vede l'occasione della vita e non se la vuole far sfuggire, per questo ha chiesto di parlare col club e, senza mezze misure, chiederà di essere ceduto. Il rapporto tra il giocatore e la società di Squinzi è ottimo, per questo Acerbi e il suo procuratore mostrano ottimismo. Lotito è disposto a dare 6/8 milioni più un giocatore, e Cataldi piace. L'altra possibilità è proporre un prestito oneroso con un paio di milioni con riscatto obbligatorio tra un anno a circa otto milioni di euro. La prossima settimana sarà decisiva. Discorso diverso per Laxalt, anche perché i rapporti col Genoa sono migliori rispetto a quelli con Squinzi. Il manager dell'uruguaiano ha chiesto ufficialmente la cessione e spinge per approdare nella capitale. Anche qui si discute sul prestito e un riscatto obbligatorio che si aggira sui 10 milioni di euro, anche perché il Genoa non vorrebbe contropartite o meglio non quelle che offre la Lazio, con uno tra Lombardi e Palombi. Piste straniere, vedi Militao e Verissimo, da non mollare, soprattutto il secondo che potrebbe rientrare in un discorso relativo alla percentuale da riconoscere al Santos per Felipe Anderson.

