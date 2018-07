La Lazio scommette su difesa e sponsor

di Emiliano Bernardini

La lista dei convocati Inzaghi l’ha già stilata. Al momento è ancora ufficiosa. Normale visto che il mercato è in ebollizione e da qui al 14, giorno della partenza, molto può cambiare. Sul foglio ci sono 27 nomi. Scorrendo la lista salta all’occhio l’assenza di Jordan Lukaku: è sul mercato. Ha mancato di continuità e poi qualche atteggiamento della passata stagione non è piaciuto molto. C’è, invece, Felipe Anderson. Un nome scritto a matita perché come...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO