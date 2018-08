Frosinone, Goldaniga: «Lazio ti batto ancora e Acerbi paga la cena»

di Valerio Cassetta

Nesta come idolo, Acerbi come amico. Edoardo Goldaniga, centrale del Frosinone, ha la Lazio nel destino. Goldaniga, il 30 agosto 2015 lei esordiva in Serie A... «È un bel traguardo. Sono contento perché inizia il quarto campionato. È una grande soddisfazione, anche se penso e spero di essere ancora all’inizio e di fare tanti altri anni». La Lazio è la prima squadra a cui ha segnato con il Palermo. «È stata un’emozione incredibile, era la mia prima da titolare in Serie A. Sono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO