Lazio, Acerbi è il nuovo leader. Lukaku e Patric esclusi dalla lista Uefa

di Valerio Cassetta

Ha fatto dimenticare de Vrij, Francesco Acerbi. Il centrale della Lazio, arrivato in estate dal Sassuolo, è ormai il nuovo leader della difesa. Massimo impegno in allenamento, concentrazione alta in partita. L’ex Milan si è guadagnato la fiducia del mister e dei compagni a suon di prestazioni. Le prove contro Napoli, Juventus e Frosinone non hanno lasciato dubbi. Rapido negli anticipi e deciso nelle chiusure, Acerbi ha dimostrato un ottimo senso della posizione. Il numero 33 biancoceleste ha guidato con autorevolezza l’intero reparto, dettando i movimenti di Radu e Wallace. Simone Inzaghi è soddisfatto. Dal ritiro di Auronzo di Cadore lavora sui meccanismi e sulle marcature. L’obiettivo è far diventare la difesa un punto di forza e non il tallone d’Achille della squadra, come nella passata stagione.



LISTA UEFA

Intanto, la Lazio ha ufficializzato la lista Uefa per la prossima Europa League. Patric e Lukaku sono stati esclusi dall’elenco dei 25 che affronteranno Apollon Limassol, Eintracht Francoforte e Marsiglia. Il belga, alle prese con un problema la ginocchio, non fa parte neanche della lista per la Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA