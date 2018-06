Lazio-Acerbi, per l’ok mancano solo 2 milioni

di Daniele Magliocchetti

Ci siamo. Svolta vicina per Acerbi. E in settimana sono attesi pure gli annunci di Proto e Durmisi. Scatenata la Lazio che stringe il cerchio e lavora per chiudere trattative ormai prossime al traguardo. La più ostica, ovvero sulla quale c’è da faticare un po’, è quella relativa al centrale difensivo. Mai come stavolta però le due società sono vicine. Dal canto suo Francesco Acerbi e il suo entourage hanno fatto un gran lavoro e Lotito sta cercando di fare il suo, avvicinandosi il più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO