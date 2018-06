â€‹Lazio, Acerbi a Roma: in settimana nuovo incontro con la società

di Valerio Cassetta

Galeotto sarà ancora un matrimonio a Roma. Il 22 maggio le nozze di Pellegrini, oggi quelle di Politano: Francesco Acerbi è di nuovo nella Capitale e con l’occasione ha fissato un appuntamento con la Lazio. Domani o al massimo lunedì il difensore del Sassuolo si incontrerà con la dirigenza biancoceleste, che lo ha individuato come sostituto ideale di de Vrij. Per lasciarlo andare la società di Squinzi chiede 15 milioni di euro, ma la Lazio al momento non è disposta ad offrire più di 10 milioni. Con l’arrivo di De Zerbi sulla panchina dei neroverdi, però, si fa più concreta l’ipotesi dell’inserimento di una contropartita tecnica nell’operazione. Cataldi e Lombardi, già allenati da De Zerbi al Benevento, sono i maggiori indiziati. Acerbi ha già comunicato al Sassuolo l’intenzione di vestire la maglia della Lazio, pronta ad offrirgli un quadriennale da 1,8 milioni di euro a stagione più bonus.

