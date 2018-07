Lazio, Acerbi è in stand-by. Carnevali, ad Sassuolo: «Se Lotito lo vuole, alzi l'offerta»

di Valerio Cassetta

«Con la Lazio, conoscendo il presidente Lotito ogni trattativa è complicata e difficile». L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prova a spiegare così il motivo del rallentamento del trasferimento di Acerbi nella Capitale. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister neroverde De Zerbi, Carnevali ha ribadito di aver «provato in tutti i modi a venire incontro alle richieste di Acerbi» e soprattutto di aver «diminuito le nostre pretese ben due volte». Insomma, secondo il dirigente emiliano ci sarebbe «una piccola differenza, questa deve essere colmata, se la Lazio ha veramente il desiderio di avere un giocatore così importante». Per il club di Squinzi, infatti, «Acerbi è determinante, e vorremmo trattenerlo anche se sappiamo che non è possibile, ma non possiamo neanche cedere a delle offerte che non riteniamo congrue». Un concetto che Lotito conosce bene, visto che martedì scorso in conferenza stampa, in riferimento a Milinkovic, ha ribadito: «Il prezzo lo fa chi lo vende, non chi compra». Il Sassuolo dai 15 milioni di euro iniziali è sceso a 12 milioni di euro, ma la Lazio è ferma a 10 milioni di euro, bonus compresi. «È una questione di giusti equilibri da parte di tutti - ribadisce Carnevali -. Comunque speriamo che possa concludersi bene per tutti e per Acerbi soprattutto. In caso contrario dovremo farcene una ragione, io penso che giocare nel Sassuolo debba essere una cosa bella per tutti».

