Lazio, Acerbi è maturo. Il Decretò Dignità fa perdere 20 milioni

di Emiliano Bernardini

Una beffa a Cinquestelle. Il Decreto Legge Dignità che vieta la pubblicità da parte delle aziende di scommesse fa una danno da più di venti milioni alla Lazio. Come anticipato da Il Messaggero lo scorso 13 maggio, il presidente Lotito aveva chiuso un contratto proprio con una società di scommesse come main sponsor da mettere sulle nuove maglie della prossima stagione. Un affare da 7 milioni più bonus vari a stagione per tre anni. Un colpo importante per la Lazio stoppato però provvedimento...

