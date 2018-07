Lazio, al via le visite mediche: test per Simone Inzaghi, Acerbi e Luis Alberto

di Valerio Cassetta

Il via vai in Paideia è iniziato. Segno che la nuova stagione della Lazio è entrata nel vivo. Il tecnico Simone Inzaghi e i giocatori Basta, Berisha, Leiva, Strakosha, Luis Alberto sono i primi a raggiungere la clinica romana per i test d'idoneità sportiva con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. Insieme a loro c'è anche Francesco Acerbi, nuovo acquisto proveniente dal Sussolo, sbarcato ieri pomeriggio nella Capitale. Il difensore, dopo i controlli, si recherà a Formello per la firma del contratto.



Prima, però, insieme ai compagni, presso l'Isokintetic, altra struttura di riferimento della Lazio, verrà sottoposto dal dottor Giammaria D’Orsi ad alcuni esami utili per la prevenzione degli infortuni. Stessa sorte toca Radu, Lulic, Murgia, Luiz Felipe, Felipe Anderson e Immobile. Ieri, invece, è toccato allo staff tecnico: Valerio Caroli (fisioterapista), Ferruccio Cerasaro (match analyst), Maurizio Manzini (team manager) e Fabio Ripert (preparatore atletico).

