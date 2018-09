Lazio-Apollon 1-0 La Diretta Luis Alberto sblocca la gara

Esordio casalingo per la Lazio di Simone Inzaghi nell'Europa League edizione 2018/2019: i biancocelesti ospitano infatti all'Olimpico l'Apollon Limassol, squadra cipriota passata attraverso la lunghissima fase delle qualificazioni estive al tabellone principale della competizione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo. A disp. Guerrieri, Wallace, Marusic, Cataldi, Leiva, Lulic, Immobile, Rossi. All. Inzaghi.

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Yuste, Vasiliou; Kyriakou, Sachetti; Papoulis, Pereyra, Schembri; Maglica. A disp. Kissas, Stylianou, Markovic, Bru, Soumah, Sardinero, Zelaya. All. Augousti.

