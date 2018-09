Lazio, arriva il Frosinone: fari puntati su Milinkovic e Luis Alberto

di Daniele Magliocchetti

Inzaghi insiste e non cambia. Con il Frosinone, il tecnico si affiderà agli stessi uomini di Torino, confermando Wallace in difesa e dando ancora fiducia a Milinkovic e Luis Alberto. Da questi due, il tecnico domani si aspetta il cambio di passo. Una prestazione di livello che consenta ai due di esprimersi come sanno, in modo da poter prendere per mano la Lazio e ripartire in campionato nel migliore dei modi dopo le due brucianti sconfitte con Napoli e Juventus. Lo spagnolo, cupo per non essere stato nemmeno preso in considerazione dal...

