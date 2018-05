Lazio, anche Luis Alberto va ko: muscoli troppo fragili per la volata

di Alberto Abbate

Saluta pure il rifinitore, crolla un altro adduttore. Stagione finita per Luis Alberto, che esce dal campo contro l’Atalanta addirittura prima che si esaurisca un tempo. Tutta colpa di un altro tentato stop in allungo: il fantasista si stira l’adduttore e, dopo Immobile, in panchina c’è un altro pianto. E pure il rimpianto. Perché è proprio lo spagnolo a rimettere in sesto la partita, prima che a tradirlo sia la coscia destra. La stessa che lo aveva spinto nell’area orobica e fatto sfornare niente di meno che il 19esimo assist stagionale. Solo De Bruyne come Luis Alberto in tutta Europa, il problema è che adesso non potrà essere il solito ago della bilancia in questo finale. Le sue lacrime



