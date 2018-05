Lazio, assalto alla Champions League

di Emiliano Bernardini

Un incrocio di destini in una storia tutta da scrivere. Un girone dopo la Lazio ritrova l’Atalanta e, oggi come ieri, non potrà disporre di Immobile. Galeotto fu il Torino. Prima un cartellino rosso e ora quello scatto che ne ha compromesso la stagione. In ballo c’è l’Europa e non solo per i biancocelesti. Inzaghi punta la Champions mentre per i ragazzi di Gasperini c’è l’Europa League, la lotta con il Milan (vittoria 4-1 con il Verona e sorpasso in classifica) è apertissima. Non...

