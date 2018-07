Lazio, Badelj sbarca a Roma: «Entusiasta di essere qui». In serata l'arrivo di Correa

di Valerio Cassetta

E’ atterrato all’aeroporto di Fiumicino con un volo da Zagabria in ritardo di oltre un’ora, Milan Badelj. Il centrocampista croato classe ’89, svincolato dopo l’esperienza alla Fiorentina, è pronto a vestire la maglia della Lazio. Domani mattina Badelj sosterrà le visite mediche presso la clinica Paideia con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, e mercoledì dovrebbe presentarsi a Formello per il raduno della squadra. «Sono molto contento di essere a Roma, sono entusiasta della Lazio. Pronto per la prima di campionato? Ho bisogno di allenarmi. Sono appena tornato dalle vacanze» le parole del nuovo acquisto biancoceleste. Oltre al regista vice-campione del mondo in Russia è in arrivo un altro rinforzo per Simone Inzaghi: in serata, infatti, sbarcherà nella Capitale anche Joaquin Correa, trequartista ex Siviglia classe ’94.

