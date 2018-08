Lazio, Badelj suona la carica: «Siamo pronti per la Juventus»

di Valerio Cassetta

Contro il Napoli è stato uno dei migliori in campo, Milan Badelj. Il centrocampista della Lazio, arrivato dalla Fiorentina a parametro zero, ha già messo la prossima sfida nel mirino. «Siamo pronti per Juventus-Lazio» ha scritto su Instagram il croato vice campione del Mondo. Con il rientro di Leiva dalla squalifica, probabilmente andrà in panchina all’Allianz Stadium. Simone Inzaghi però lo considera un titolare a tutti gli effetti. A gara in corso potrebbe trovare spazio, dando il cambio anche a una delle mezzali come Milinkovic e Parolo.



TRAFFICO NEL MEZZO

Oltre a Badelj, saranno a disposizione anche Murgia e Cataldi, tornato a vestire la maglia biancoceleste contro la squadra di Ancelotti. «Un’emozione che non dimenticherò mai» ha sottolineato l’ex Benevento sui social network. La concorrenza nel mezzo è tanta ma gli non mette paura. Ancora ai box Berisha, fermo per un problema muscolare dallo scorso 25 luglio. Il tecnico sperava di averlo a disposizione già per la prima di campionato. Con molta probabilità il kosovaro tornerà tra i convocati dopo la sosta. L'obiettivo, vista l'abbondanza di centrocampisti, è evitare inutili ricadute.

