Lazio, Basta prenota un posto per l'Europa. Berisha torna in gruppo

Una chance da non sprecare. Duran Basta non vede l’ora di giocare. Il terzino della Lazio, relegato in panchina dopo l’exploit di Marusic nella passata stagione, dopodomani avrà la sua occasione. Simone Inzaghi lo metterà in campo contro l’Apollon Limassol nella prima sfida del Girone H. Un’opportunità da sfruttare al meglio per convincere il tecnico ad utilizzarlo anche in campionato. Con l’esclusione di Patric dalla lista Uefa in Europa League il serbo avrà sicuramente spazio nelle partite del giovedì. «Le stagioni che ho trascorso finora alla Lazio sono state positive - ha dichiarato Basta - alle spalle mi lascio un periodo felice. Adesso voglio continuare la mia storia in biancoceleste». L’ex Udinese è «pronto ad entrare in campo in ogni momento», a Roma poi si trova bene visto che «è una città eterna come la mia voglia di giocare».



FOTO E ALLENAMENTO

Intanto, i biancocelesti nel pomeriggio hanno posato per la foto di gruppo. Prima con il completo da gioco e poi con l’abito di rappresentanza i calciatori sono stati immortalati dai fotografi nel centro sportivo di Formello. Durante l'allenamento odierno Inzaghi ha testato alcuni cambiamenti in vista del match con i ciprioti. Il tecnico potrebbe varare un turnover ragionato, inserendo cinque o sei elementi diversi rispetto alla formazione che ha battuto l'Empoli. Proto tra i pali, Bastos in difesa, Basta, Badelj e Murgia (in ballottaggio con Cataldi a centrocampo) e Caicedo in attaco. Queste le novità in programma. Alla seduta ha partecipato anche Berisha, reduce da una lesione alla coscia sinistra, mentre per Radu bisognerà aspettare almeno un mese prima di rivederlo in campo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia sinistra.

