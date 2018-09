Lazio, Bastos scalpita per l'Empoli, ma Inzaghi sceglie Wallace

di Valerio Cassetta

Tre uomini e una maglia. Wallace, Bastos e Caceres si contengono il posto da titolare. Il primo, già impiegato contro Juventus e Frosinone, è in vantaggio su gli altri due. Simone Inzaghi scioglierà i dubbi sono domani. Alla vigilia del match contro l’Empoli il tecnico deciderà la formazione. Nell’elenco dei convocati per domenica non ci sarà Berisha che sta ritrovando la forma migliore dopo la lesione alla coscia sinistra. Luiz Felipe e Lukaku, invece, proseguono gli allenamenti personalizzati. Il brasiliano ha ormai smaltito il problema al polpaccio, mentre il belga sta lavorando per superare la tendinopatia al ginocchio.



TRASFERTA

Intanto, cresce l’entusiasmo dei tifosi. Per la trasferta di Empoli, in programma domenica alle ore 18:00, sono stati venduti tutti i biglietti per il settore ospiti, circa 3mila. La società toscana ha messo a disposizione ulteriori tagliandi per i sostenitori biancocelesti nella Tribuna laterale sud scoperta. Insomma, un mini esodo che testimonia l’affetto nei confronti della squadra di Inzaghi.

