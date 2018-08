Lazio, Berisha corre verso il rientro: l'ex Salisburgo si è allenato anche nella mattinata libera

di Valerio Cassetta

Fisioterapia, corsa blanda e riposo. Valon Berisha corre verso il rientro. L’ex centrocampista del Salisburgo continua ad allenarsi anche quando i compagni riposano. Nel quinto giorno di ritiro a Marienfeld Simone Inzaghi concede una mattinata libera ai suoi ragazzi. In tanti ne approfittano per ricaricare le batterie in vista del test di oggi pomeriggio contro una squadra dilettantistica locale. Altri si affidano alle mani dei massaggiatori. Berisha, invece, si allena insieme al preparatore Bianchini. Il problema alla coscia, accusato lo scorso 25 luglio, è ormai alle spalle. Il kosovaro si era fermato durante il ritiro di Auronzo di Cadore nel test con la Triestina, saltando le successive sfide con Spal e Arsenal. Difficilmente sarà a disposizione per l’amichevole con il Borussia Dortmund, in programma ad Esssen domenica 12 agosto. Lo staff medico non vuole esporre il mediano a rischi inutili e ha fissato il rientro per lunedì prossimo. Insomma, il recupero procede spedito, ma senza fretta. A centrocampo la concorrenza non manca. Milinkovic, Leiva, Parolo e all’occorrenza Lulic sono i titolari inamovibili. Badelj e Cataldi scalpitano per avere la loro occasione. Poi ci sono Murgia (al momento ko per un infortunio alla mano) e Bruno Jordao. Alternative numerose e di qualità per Inzaghi che dovrà gestire al meglio le risorse tra Europa League, campionato e Coppa Italia.

