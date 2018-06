Lazio, Berisha day: visite mediche e firma accompagnato dal fratello Veton del Rapid Vienna

di Valerio Cassetta

«Forza Lazio» a voce alta e con la lingua dei segni. Valon Berisha, nuovo acquisto biancoceleste in arrivo dal Salisburgo, mette in mostra fin da subito la sua grande sensibilità. Terminate le visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva presso clinica Paideia con lo staff del professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, il centrocampista di origine albanese, ma naturalizzato kosovaro, ha accontento la richiesta di un tifoso affetto da mutismo, mimando un «Forza Lazio».



FRATELLANZA

Ad assisterlo durante i controlli, oltre al fisioterapista Christian Marsella, anche il fratello Veton, attaccante del Rapid Vienna, che differentemente da Valon ha scelto la Norvegia come sua nazionale. Prima di pranzo, il mediano classe ’93, costato circa 7 milioni di euro, si è sottoposto ad ulteriori test per la prevenzione degli infortuni presso l'Isokinetic, altra struttura di riferimento per la Lazio, diretta dal dottor Giammaria D’Orsi.



CONTRATTO

Nel pomeriggio, infine, Valon firmerà il contratto con la Lazio, un quinquennale da 1,3 milioni di euro a stagione a salire. Ieri ha visitato il centro sportivo di Formello, ma solo l’11 luglio, giorno del raduno della squadra, conoscerà tutti i compagni, molti dei quali incontrati lo scorso aprile nel doppio confronto d’Europa League. In quell’occasione il Salisburgo eliminò la Lazio, che nella gara d’andata vinse per 4-2 all’Olimpico e il secondo gol degli austriaci venne realizzato proprio da Berisha su rigore.

