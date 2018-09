Lazio, Berisha out, Marusic ok. Oikonomidis torna in Australia

di Valerio Cassetta

Rientro slittato. Tra 24 ore Valon Berisha tornerà ad allenarsi con i compagni. Come previsto, la mezzala della Lazio non ha preso parte alla seduta odierna. Lavoro differenziato e esercizi personalizzati fino a domani, quando svolgerà solo una delle due sedute in programma. Insomma, la trasferta di Empoli si allontana sempre più. Se non sarà al cento per cento della condizione, Simone Inzaghi non lo convocherà per la sfida in Toscana (domenica ore 18:00 allo stadio Castellani). Presente, invece, Adam Marusic, nonostante il fastidio alla schiena. Aspettando gli altri nazionali, Caceres, reduce degli impegni con l’Uruguay, è tornato a Formello. Badelj e Murgia, oggi in campo con Croazia e Italia U21, potrebbero rincasare con po' di ritardo rispetto agli altri. Nessuna novità da Lukaku e Luiz Felipe. Entrambi seguono i rispettivi protocolli riabilitativi. Il brasiliano spera di tornare per il derby del 29 settembre contro la Roma. Il recupero procede bene e potrebbe bruciare le tappe.



MERCATO

Intanto, Chris Oikonomidis si è trasferito al Perth Glory in Australia, sua terra d’origine. L’ex attaccante della Primavera, finito ai margini del progetto Lazio, ha firmato un accordo triennale. «Molto emozionato per l'inizio di questo nuovo capitolo della mia carriera» il suo messaggio su Instagram.

