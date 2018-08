Lazio, Berisha: «Sono un guerriero». Proto: «Da bambino giocavo con la magia di Peruzzi»

di Valerio Cassetta

Promette il massimo impegno, Valon Berisha. Il centrocampista della Lazio classe ’93, arrivato dal Salisburgo, non è preoccupato dalla grande concorrenza a centrocampo e in conferenza stampa a Formello ha svelato i suoi obiettivi:



Europa League. «Grazie a tutti e grazie a Tare. Sono contento di essere qui, la Lazio è un grande club e la Serie A è un passo avanti per me. Penso che nessuno si aspettasse che il Salisburgo potesse arrivare così avanti in Europa League».



Ambientamento. «Ho un piccolo infortunio. In una settimana o dieci giorni sarò disponibile. E’ un sogno essere qui. Ho parlato con il direttore e mi ha spiegato tutti gli obiettivi. Per me è stato una decisone semplice venire qui. Ci sono tanti giocatori con personalità. Voglio imparare, migliorarmi e vincere. Spero che la Lazio arrivi tra le prime 5 in serie A. Voglio ringraziare tutti i tifosi».



Obiettivo. «So che si sono tanti centrocampisti. Mi devo far vedere in questa situazione e spero di diventare titolare. Il mister sceglierà gli undici che giocato e darò di tutto quando entrerà».



Salisburgo-Lazio. «Sono un guerriero. Quando Immobile ha segnato nella gara di ritiro noi ci credevamo ancora. Sono cose che succedono una o due volte l’anno. E’ stata una notte magica e spero di passarne altre con la Lazio».



Ruolo. «Per me la posizione iridale è il numero 8 o uno dei tre offensivi. E’ ottimo con i terzini alti che aiutano».



Oltre al mediano, ha parlato anche Mattia Sprocati. L’ex trequartista ex Salernitana non ha nascosto le sue emozioni: «E’ un privilegio essere qui - ha detto il classe ’93 -. Farò il possibile per convincere la società a trattenermi». Successivamente Silvio Proto, portiere 35enne svincolato dall’Olympiakos, si è presentato davanti ai microfoni:



Ambizioni. «L’importante è che la squadra vinca. Non importa chi gioca, conta solo il palmares. Dobbiamo lavorare bene e la domenica non importa chi gioca. Conta di più il gruppo».



Momento. «A 35 anni faccio cose che non ho mai fatto nella mia vita da calciatore. Crescere è importante e tutti i giorni do il massimo per fare bene. Bisogna dare sempre il massimo».



Contributo. «Il mio ruolo è aiutare i giovani portieri che hanno tante qualità. Se sono bravi ragazzi e è un piacere lavorare con loro. Nella mia carriera ho visto tanto, belle e brutte cose. Posso dire che tutti i giorni devono fare il massimo».



Esperienza. «All’Olympiakos sono arrivato con lo stesso ruolo: aiutare i giovani portieri. Poi però ho sempre giocato. Il sonno di mio papà era che io girassi calcio e quello di mio nonno era che giocassi in Italia. Lo scorso anno sono stato in un campionato straniero. Quando c’è stata l’opportunità della Lazio non ci ho pensato due volte».



Idoli. «La prima maglia che ho ricevuto era di Walter Zenga. Poi ho giocato con la maglia della Juventus di Peruzzi, ma sono un grande fan di Buffon. Ho giocato contro di lui in Champions e è un brava persona. Gigi ha vinto tutto, gli manca solo la Champions e mi piace tanto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA