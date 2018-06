Lazio, Berisha a un passo: c’è l’accordo anche con il Salisburgo

di Valerio Cassetta

Secondo colpo in arrivo in casa Lazio. Dopo Riza Durmisi acquistato dal Betis Siviglia, il ds Igli Tare sta per chiudere un'altra operazione. Si tratta di Valon Berisha, centrocampista classe ’93 del Salisburgo, nato a Malmo in Novergia, ma naturalizzato kosovaro. Il club biancoceleste avrebbe trovato l’accordo sia con la società austriaca per circa 7,5 milioni di euro sia con il giocatore, che firmerà un quinquennale da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Berisha è atteso nella Capitale già dalle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA